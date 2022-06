Genova | ruba un mezzo di Amiu in via Cornigliano | pensionato 66enne inseguito e arrestato dalla polizia

(Di domenica 12 giugno 2022) I fatti ieri sera prima in via, dove l’uomo hato ila due netturbini impegnati nella raccolta dei rifiuti, e poi in via Buranello

Pubblicità

sulsitodisimone : RT @Miti_Vigliero: Genova Ruba e scappa col camioncino dell'Amiu, poi scippa mazzo di rose per fingersi venditore di fiori - GeosNewsGE : Ruba un mezzo Amiu poi scippa un mazzo di fiori e si finge venditore, pensionato arrestato a Corngiliano #Genova… - Miti_Vigliero : Genova Ruba e scappa col camioncino dell'Amiu, poi scippa mazzo di rose per fingersi venditore di fiori… -

" Prima ha rubato un Piaggio Porter di Amiu approfittando di un momento di distrazione dei due netturbini, poi dopo essere stato inseguito e bloccato dagli agenti della questura si è lanciato ...Nel mirino sono finiti vertici aziendali e trasportatori che, secondo l'accusa, emettendo fatture per operazioni inesistenti sarebbero coinvolti nell'evasione […] Attualità, ...Un uomo di 66 anni ha dato il via ad un singolare inseguimento a Genova, per poi cercare di ingannare con un escamotage gli agenti della questura ...L'uomo è balzato a bordo del mezzo, ha ingranato la marcia ed è fuggito in direzione Sampierdarena. Non ha dato spiegazioni sul perché del suo gesto ...