Genova, Bucci rieletto. A Padova il Csx sfiora il 50% Cdx avanti a Palermo, ma arranca a Parma e Verona (Di domenica 12 giugno 2022) Su quasi mille Comuni, prendiamone in considerazione alcuni di più “emblematici”: Genova, Padova, Palermo, Parma e Verona. In queste importanti città, le tendenze registrate durante la giornata di voto sono state le seguenti. A Genova, il centrodestra guidato dal sindaco uscente Marco Bucci dovrebbe... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 12 giugno 2022) Su quasi mille Comuni, prendiamone in considerazione alcuni di più “emblematici”:. In queste importanti città, le tendenze registrate durante la giornata di voto sono state le seguenti. A, il centrodestra guidato dal sindaco uscente Marcodovrebbe... Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

EnricoLetta : #Genova è l'unica grande città ???? senza assessore ai servizi sociali. E chi non ce la fa ed è in difficoltà? #Bucci… - elenabonetti : Italia Viva a Genova sostiene Marco Bucci e il suo progetto civico di città, con il quale ha governato bene e conti… - ItaliaViva : .@meb a Genova il 9 giugno per sostenere Bucci - infoitinterno : ##In Liguria 18 Comuni a urne,a Genova Bucci punta bis al primo turno - infoitinterno : A Genova Marco Bucci cerca il bis al primo turno -