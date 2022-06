GdS – Juve, Pogba e Dybala: l’incontro tra amici da Matuidi a Miami, la foto (Di domenica 12 giugno 2022) 2022-06-11 10:24:06 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della Gazzetta dello Sport: Il volto del passato e quello del futuro bianconero si sono incrociati in vacanza negli Stati Uniti dall’ex compagno: il Polpo prosegue il suo viaggio americano in attesa di ufficializzare il ritorno in bianconero. Mentre Di Maria in Argentina si fotografa già con la maglia del Rosario Central Una delle foto dell’estate l’ha postata Blaise Matuidi, perché dietro la reunion tra ex compagni in bianconero c’è una delle telenovele più cliccate del mercato 2022: il numero 10 che la Juve non ha confermato, Paulo Dybala, e l’uomo che gli aveva lasciato quella maglia, Paul Pogba, e che adesso sta tornando a riprendersela. Se non proprio la 10, ... Leggi su justcalcio (Di domenica 12 giugno 2022) 2022-06-11 10:24:06 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato della Gazzetta dello Sport: Il volto del passato e quello del futuro bianconero si sono incrociati in vacanza negli Stati Uniti dall’ex compagno: il Polpo prosegue il suo viaggio americano in attesa di ufficializzare il ritorno in bianconero. Mentre Di Maria in Argentina sigrafa già con la maglia del Rosario Central Una delledell’estate l’ha postata Blaise, perché dietro la reunion tra ex compagni in bianconero c’è una delle telenovele più cliccate del mercato 2022: il numero 10 che lanon ha confermato, Paulo, e l’uomo che gli aveva lasciato quella maglia, Paul, e che adesso sta tornando a riprendersela. Se non proprio la 10, ...

