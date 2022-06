Gazzetta: Dybala ha accettato l’Inter dopo aver invano atteso un’offerta dai top club spagnoli (Di domenica 12 giugno 2022) Dybala andrà all’Inter. La firma al rientro dalle vacanze. Queste le condizioni: l’Inter ha ribadito ad Antun (procuratore di Dybala, ndr) la propria offerta: triennale da sei milioni netti a stagioni più uno di bonus, con opzione per un quarto anno. Il legale di Dybala ha provato a giocare al rialzo, ma alla fine ha capito che l’Inter stava già facendo il massimo per garantire a Simone Inzaghi la qualità e la fantasia della Joya, che dalle vacanze a Miami ha seguito passo passo l’evolversi dell’incontro. Paulo era tentato da una possibile esperienza in Spagna, ma non è arrivata l’attesa proposta da uno dei top club iberici, quindi ha optato per la strada migliore L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 giugno 2022)andrà al. La firma al rientro dalle vacanze. Queste le condizioni:ha ribadito ad Antun (procuratore di, ndr) la propria offerta: triennale da sei milioni netti a stagioni più uno di bonus, con opzione per un quarto anno. Il legale diha provato a giocare al rialzo, ma alla fine ha capito chestava già facendo il massimo per garantire a Simone Inzaghi la qualità e la fantasia della Joya, che dalle vacanze a Miami ha seguito passo passo l’evolversi dell’incontro. Paulo era tentato da una possibile esperienza in Spagna, ma non è arrivata l’attesa proposta da uno dei topiberici, quindi ha optato per la strada migliore L'articolo ilNapolista.

