Gazzetta – Cannavaro tra Galatasaray e Polonia: la situazione (Di domenica 12 giugno 2022) 2022-06-12 14:10:56 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla GdS: Il club di Istanbul deve votare il nuovo assetto societario, ma per il napoletano si profila anche una sfida Mondiale Sfoglia la margherita, Fabio Cannavaro: Polonia o Turchia? All’orizzonte sono queste le destinazioni proposte al Pallone d’oro 2006, da quasi un anno fermo – dopo l’esperienza in Cina – e in attesa di una panchina europea di un certo spessore per costruire qualcosa di interessante. Al momento le opzioni proposte sono il Galatasaray di Istanbul e la nazionale polacca che pare pronta a tornare alla carica, dopo averci provato con forza nello scorso mese di gennaio, prima dello spareggio mondiale, dove i polacchi sono arrivati direttamente in finale e poi hanno battuto (qualificandosi) la Svezia per 2-0. Nuovi equilibri a Istanbul — ... Leggi su justcalcio (Di domenica 12 giugno 2022) 2022-06-12 14:10:56 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla GdS: Il club di Istanbul deve votare il nuovo assetto societario, ma per il napoletano si profila anche una sfida Mondiale Sfoglia la margherita, Fabioo Turchia? All’orizzonte sono queste le destinazioni proposte al Pallone d’oro 2006, da quasi un anno fermo – dopo l’esperienza in Cina – e in attesa di una panchina europea di un certo spessore per costruire qualcosa di interessante. Al momento le opzioni proposte sono ildi Istanbul e la nazionale polacca che pare pronta a tornare alla carica, dopo averci provato con forza nello scorso mese di gennaio, prima dello spareggio mondiale, dove i polacchi sono arrivati direttamente in finale e poi hanno battuto (qualificandosi) la Svezia per 2-0. Nuovi equilibri a Istanbul — ...

