Galliani | “Ero Brad Pitt | mi chiamava chiunque Calimero dopo addio Milan Ora bello di nuovo”

Adriano Galliani: "Ero Brad Pitt, mi chiamava chiunque. Poi ho lasciato il Milan e ho capito tante cose"

È stato il momento più difficile, prima del ko di Perugia all'ultima "Sul volo di ritornoseduto accanto a. A un certo punto, si è alzato e ha radunato tutti sul fondo dell'aereo e ha ...Adriano, che fino a quel momento era alto, bello e con gli occhi azzurri - ha presente Brad Pitt - diventa improvvisamente, e rapidamente, Calimero . La frequenza delle chiamate si riduce ...Se non vinci diventi brutto: magari non ti tirano le pietre, ma di sicuro non ti chiamano più. Frase, quest’ultima, che renderà Galliani ancora più bello agli occhi di chi ha giovani calciatori per le ...La confessione di Galliani: "Ero Brad Pitt, mi chiamava chiunque. Poi ho lasciato il Milan e ho capito tante cose" [LEGGI] ...