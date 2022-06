Futuro Koulibaly | il Barcellona non molla la presa per il difensore azzurro

Pubblicità

DiMarzio : .@sscnapoli, le parole di #Koulibaly sul suo futuro dal ritiro del Senegal - _SiGonfiaLaRete : #Koulibaly, la mossa di De Laurentiis per provare a trattenerlo - NapoliFCNews : La Gazzetta “predice” il futuro di Kalidou Koulibaly: tutti i possibili scenari #Napoli #SSCNapoli… - CalcioNews24 : Le ultime sul futuro di #Koulibaly a #Napoli ?? - _SiGonfiaLaRete : Futuro di #Koulibaly, il #Barcellona non può osare e la Premier guarda altrove -

Con l'addio di Axel Tuanzebe, Cristiano Giuntoli era chiamato ad acquistare un difensore, a prescindere daldi Kalidou, e secondo l'edizione odierna de Il Mattino è praticamente ...NAPOLI - La settimana che comincia domani potrebbe essere fondamentale per ildi. " Se nell'Assemblea in programma giovedì i partner approveranno le due operazioni economiche che proponiamo, risaneremo i debiti prima del previsto e potremo investire per ...ForzAzzurri.net - "Koulibaly-Napoli, il Barça ci riprova", Corriere dello Sport rilancia la pista spagnola Il Corriere dello Sport, nella sua edizione Campania di oggi, ...E’ in stallo il futuro di Kalidou Koulibaly: il difensore senegalese, in scadenza di contratto nel 2023 con il Napoli, sta aspettando il Barcellona, che deve però prima cedere diversi elementi in rosa ...