Francia | Deschamps | “Non siamo al top della forma Croazia? Dobbiamo radunare le forze”

(Di domenica 12 giugno 2022) Didier, allenatore, ha parlato in conferenza stampa alla vigiliasfida contro la, valida per la quarta giornataNations League 2022/2023. Questo il commento del ct transalpino: “assicurarci di raccogliere tutte le nostreper concludere bene questa striscia di partite e vincere contro la. Non sono preoccupato per l’1-1 contro l’Austria. Non è il risultato che speravamo e nonal topnostrafisica, ma abbiamo concesso spazio ad alcuni giocatori più giovani”. SportFace.

Commenta per primo Il commissario tecnico dellaDidierdovrebbe dare spazio al rossonero Mike Maignan dal primo minuto contro la Croazia, in Nations League . Queste le parole dell'allenatore sulla sfida con Lloris tra i pali: '...Laha anche pareggiato 1 - 1 contro la Croazia e perso per 1 - 2 contro la Danimarca. La squadra di.si é qualificata ai Mondiali del Qatar avendo vinto il Girone D davanti all'...Gruppo 1 della Lega A di Nations League, siamo al quarto giro di giostra. La Francia di Deschamps è l'inaspettato fanalino di coda con soli 2 punti in 3 gare, il prossimo avversario è la Croazia ...Se per la Francia non è l'ultima chiamata, poco ci manca. Dopo le tre partite d'andata nel girone A di Nations League, la nazionale allenata da Didier Deschamps è ultima in classifica con solamente ...