Francia: aperti i seggi per primo turno delle legislative (Di domenica 12 giugno 2022) aperti i seggi in Francia per il primo turno delle elezioni legislative. Sono 48 milioni i francesi chiamati alle urne per rinnovare il parlamento, ma secondo i sondaggi potrebbero essere solo la metà ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 giugno 2022)inper ilelezioni. Sono 48 milioni i francesi chiamati alle urne per rinnovare il parlamento, ma secondo i sondaggi potrebbero essere solo la metà ...

Pubblicità

iconanews : Francia: aperti i seggi per primo turno delle legislative - ninda1952 : RT @RaiNews: I seggi elettorali sono aperti dalle 8 alle 18, ma nelle grandi città come Parigi, Lione o Marsiglia chiuderanno alle 20. Il s… - lc71488535 : RT @RaiNews: I seggi elettorali sono aperti dalle 8 alle 18, ma nelle grandi città come Parigi, Lione o Marsiglia chiuderanno alle 20. Il s… - RaiNews : I seggi elettorali sono aperti dalle 8 alle 18, ma nelle grandi città come Parigi, Lione o Marsiglia chiuderanno al… - FreeGatteo : @clearco74 @cocchi2a @CCKKI @strange_days_82 @myrtamerlino ...la cina ha conflitti territoriali aperti con tutti i… -