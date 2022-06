Francia al voto: Macron in bilico, astensionismo alle stelle (Di domenica 12 giugno 2022) Ritorno alle urne per i francesi alle prese, nella giornata di oggi, con il primo turno delle elezioni politiche. Una corsa elettorale tutta a vetriolo e cardiopalma: troppe le variabili da prendere in considerazione: il neo rieletto Emmanuel Macron affronta il rischio di perdere la maggioranza parlamentare di Ensemble!, insidiata dalla sinistra di Nupes, la InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 12 giugno 2022) Ritornourne per i francesiprese, nella giornata di oggi, con il primo turno delle elezioni politiche. Una corsa elettorale tutta a vetriolo e cardiopalma: troppe le variabili da prendere in considerazione: il neo rieletto Emmanuelaffronta il rischio di perdere la maggioranza parlamentare di Ensemble!, insidiata dalla sinistra di Nupes, la InsideOver.

reggiani_enrico : @Alessan43334119 In Francia pure si è verificata un’alta astensione al voto. - PAOLAMALACRIDA : RT @fabius10scudi: «La soluzione di tutti i nostri problemi sta nel voto.» - fabius10scudi : «La soluzione di tutti i nostri problemi sta nel voto.» - SantaK69086335 : RT @verso_il_fronte: Un incubo? Elezioni in Francia, Macron affronta l’incubo della sinistra - fido6362 : @RadioTrincea Ma dopo quello che è successo palesemente in US e Francia, credete che il nostro voto venga letto tal… -