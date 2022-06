Francesca ha raccontato che le botte da parte dell'ex fidanzato Giorgio Tabellini sono iniziate dopo il Gf Vip del 2019. Sarebbe stato il caso di aiutarla a uscire dalla relazione tossica nelle sedi opportune invece che in prima serata (Di domenica 12 giugno 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «Giorgio, Giorgio! Stai stringendo un pochino troppo quelle mani sulla faccia di Francesca!». Così parlava Barbara D’Urso, esattamente tre anni fa, in una puntata del Grande Fratello Vip che non ho mai dimenticato. Giorgio era Giorgio Tabellini, fidanzato di Francesca De Andrè, lo stesso che la figlia del grande cantautore ha appena denunciato per percosse, dopo essere finita in ospedale col volto sfigurato. Francesca in una recente intervista ha raccontato che quelle botte sono iniziate proprio dopo il Gf Vip del 2019, da cui era uscita fidanzata con un ... Leggi su iodonna (Di domenica 12 giugno 2022) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). «! Stai stringendo un pochino troppo quelle mani sulla faccia di!». Così parlava Barbara D’Urso, esattamente tre anni fa, in una puntata del Grande Fratello Vip che non ho mai dimenticato.eradiDe Andrè, lo stesso che la figlia del grande cantautore ha appena denunciato per percosse,essere finita in ospedale col volto sfigurato.in una recente intervista hache quelleproprioil Gf Vip del, da cui era uscita fidanzata con un ...

