FOTO Palermo-Padova, città invasa da tifosi rosanero e biancoscudati (Di domenica 12 giugno 2022) Mancano poche ore alla finalissima dei playoff di Serie C tra il Palermo di Silvio Baldini e il Padova di Massimo Oddo Leggi su mediagol (Di domenica 12 giugno 2022) Mancano poche ore alla finalissima dei playoff di Serie C tra ildi Silvio Baldini e ildi Massimo Oddo

Pubblicità

anto_galli4 : RT @AnselmoDelDuca: Foto come questa sono indegna di una democrazia #Palermo #Amministrative2022 #Referendum - LadyStark33 : RT @AnselmoDelDuca: Foto come questa sono indegna di una democrazia #Palermo #Amministrative2022 #Referendum - francusu : Foto appena pubblicata @ Palermo - LoredanaMaggi_ : RT @AnselmoDelDuca: Foto come questa sono indegna di una democrazia #Palermo #Amministrative2022 #Referendum - Gentleman738 : Sezioni chiuse e code ai seggi a Palermo, la procura apre un'inchiesta. Nel frattempo presidenti e scrutatori che… -