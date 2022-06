Fiume Irno | vigili del fuoco rimuovono grosso Pino caduto

Leggi su anteprima24

(Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – È stato necessario l’intervento deideldi Salerno per rimuovere l’albero che era, intorno alle 18,30 nell’alveo delnel tratto che attraversa il quartiere di Fratte. Ildestava preoccupazione perché era evidente che in caso di pioggia torrenziale poteva essere elemento di ostacolo quindi potenziale pericolo per una pubblica e privata incolumità. Sul posto la squadra della sede centrale con personale Speleo AlFluviale per calarsi nele il supporto di un autogrù per rimuovere l’albero al fine di evitare ostruzioni per ripristinare il normale deflusso delle acque. Le operazioni si sono concluse alle 21:00. La caduta dell’albero era stata ...