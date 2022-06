Firenze | sparatoria in un palazzo di via Baracca dopo una lite | feriti due uomini | uno è in gravi condizioni

(Di domenica 12 giugno 2022), a nord-ovest del capoluogo toscano. Nel primo pomeriggio di oggi in unin via, dueitaliani hanno esploso colpi di arma da fuoco, l'uno...

Nel primo pomeriggio, all'interno di uno palazzo in via Baracca, alla periferia di Firenze, due uomini hanno esploso colpi di arma da fuoco, l'uno contro l'altro. Entrambi sono stati ricoverati. Indagano i carabinieri del capoluogo toscano e sul posto si è recato il pm di turno della Procura di Firenze. Firenze – Oggi, domenica 12 giugno, due uomini, italiani, si sono affrontati a pistolettate dentro un palazzo di via Baracca a Firenze e tutti e due sono stai ricoverati all'ospedale Careggi.