Fiorentina | Torreira | “Mi auguro di rimanere in viola | altrimenti troverò un’altra squadra”

(Di domenica 12 giugno 2022) Il centrocampista dellaLucas, intervistato da Ovacion, ha parlato del suo futuro in maglia. Il giocatore infatti è di proprietà dell’Arsenal e per riscattarlo il club di Commisso dovrebbe sborsare 15 milioni. Il presidente dellaperò sembrerebbe aver chiesto uno sconto ai londinesi e per questa ragione la trattativa si è arenata. Ecco allora le parole del centrocampista: “In questo momento non so nulla. Voglio solo riposarmi dopo una stagione piena di impegni. Dopodichè troveremo la migliore soluzione con i miei rappresentanti, come ho detto più volte io midiallaunain cui giocare con continuità”. SportFace.