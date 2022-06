Fiorentina | nuova tentazione per la difesa | spunta Demiral

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 giugno 2022) In casaunaidea per rinforzare il pacchetto arretrato. C’è anche laper i viola C’è una squadra in più nella corsa a Merih. Secondo Repubblica, infatti, laavrebbe messo nel mirino il difensore turco.nell’ultima stagione ha giocato all’Atalanta, che non ha deciso se riscattare il giocatore dalla Juve. I viola potrebbero provare ad affondare il colpo nel caso di addio di Milenkovic. L'articolo proviene da Calcio News 24.