Finale Champions, non tutti i video sono stati cancellati: la società ferroviaria ha conservato i suoi (Di domenica 12 giugno 2022) Non tutti i filmati girati la sera della Finale di Champions allo Stade de France delle videocamere di sorveglianza a circuito chiuso sono stati cancellati. Secondo quanto scrive il Daily Mail, sono ancora disponibili le immagini della società ferroviaria francese, la Sncf. "In una svolta che potrebbe rivelare gli errori della polizia locale, Il Mail è in grado di rivelare che il principale operatore ferroviario francese, SNCF, ha conservato tutte le riprese video dal giorno dell'evento. Un portavoce della società, la cui sede è adiacente alla stazione RER Stade de France Saint-Denis, ha dichiarato: "I filmati CCTV vengono normalmente cancellati

