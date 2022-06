FIFA, in arrivo il rilevamento semiautomatico del fuorigioco: domani la riunione dell'Ifab (Di domenica 12 giugno 2022) In arrivo novità molto rilevanti per il mondo del calcio. L'Ifab, garante delle regole, terrà domani una riunione a Doha.... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 giugno 2022) Innovità molto rilevanti per il mondo del calcio. L', garantee regole, terràunaa Doha....

Pubblicità

sportli26181512 : FIFA, in arrivo il rilevamento semiautomatico del fuorigioco: domani la riunione dell'Ifab: In arrivo novità molto… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: #FIFA, in arrivo il rilevamento semiautomatico del fuorigioco: domani la riunione dell'#Ifab - Zelgadis265 : RT @cmdotcom: #FIFA, in arrivo il rilevamento semiautomatico del fuorigioco: domani la riunione dell'#Ifab - cmdotcom : #FIFA, in arrivo il rilevamento semiautomatico del fuorigioco: domani la riunione dell'#Ifab - Matty2094 : Scamacca al PSG sembra una di quelle cose casuali delle carriere di FIFA, come quando nella carriera con il Cagliar… -