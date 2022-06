FIFA 22: Obiettivi Maurice Cova TOTGS CONMEBOL Libertadores (Di domenica 12 giugno 2022) EA Sports ha annunciato che sono disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare la versione TOTGS CONMEBOL Libertadores di Maurice Cova per la modalità FIFA 22 Ultimate Team. Si avvicina la conclusione delle fasi a gironi della CONMEBOL Libertadores, durante le quali abbiamo assistito a superbe manifestazioni di abilità individuale. Potete riscattare la carta del centrocampista venezuelano che milita nel Deportivo Tachira completando la SBC disponibile in FUT. Quota 20: Segna 20 gol in qualsiasi modalità di FUT. Precisione argentina: Segna con giocatori argentini in 12 partite differenti in qualsiasi modalità di FUT. Vincine 10: Vinci 10 partite in qualsiasi modalità di FUT schierando almeno 7 giocatori della ... Leggi su fifaultimateteam (Di domenica 12 giugno 2022) EA Sports ha annunciato che sono disponibili gliche permettono di sbloccare la versionediper la modalità22 Ultimate Team. Si avvicina la conclusione delle fasi a gironi della, durante le quali abbiamo assistito a superbe manifestazioni di abilità individuale. Potete riscattare la carta del centrocampista venezuelano che milita nel Deportivo Tachira completando la SBC disponibile in FUT. Quota 20: Segna 20 gol in qualsiasi modalità di FUT. Precisione argentina: Segna con giocatori argentini in 12 partite differenti in qualsiasi modalità di FUT. Vincine 10: Vinci 10 partite in qualsiasi modalità di FUT schierando almeno 7 giocatori della ...

