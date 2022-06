Ferrari, ora è durissima: a Baku vince Verstappen, Leclerc è terzo nel mondiale. I problemi di affidabilità sono seri (Di domenica 12 giugno 2022) Ora è dura, durissima. E in casa Ferrari il tema-motore diventa un incubo. Due ritiri in tre gare per Charles Leclerc, alla guida della corsa anche a Baku così come stava facendo a Barcellona, prima del guasto alla power unit del 20esimo giro che gli fa dire addio alla corsa. Per il monegasco 75 possibili punti finiti in fumo (includendo le corse del Montmeló e Montecarlo), per soli 12 conquistati. E i problemi per il Cavallino sono seri se si pensa che sia l’Alfa Romeo di Guanyu Zhou che la Haas di Kevin Magnussen, entrambe vetture integranti i motori della rossa, hanno detto anche loro addio. La gara in Azerbaigian accendere così i campanelli sul problema affidabilità, ora Leclerc pareggia nella situazione ritiri con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Ora è dura,. E in casail tema-motore diventa un incubo. Due ritiri in tre gare per Charles, alla guida della corsa anche acosì come stava facendo a Barcellona, prima del guasto alla power unit del 20esimo giro che gli fa dire addio alla corsa. Per il monegasco 75 possibili punti finiti in fumo (includendo le corse del Montmeló e Montecarlo), per soli 12 conquistati. E iper il Cavallinose si pensa che sia l’Alfa Romeo di Guanyu Zhou che la Haas di Kevin Magnussen, entrambe vetture integranti i motori della rossa, hanno detto anche loro addio. La gara in Azerbaigian accendere così i campanelli sul problema, orapareggia nella situazione ritiri con ...

