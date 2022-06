Fedez, su Instagram gli audio della scoperta del tumore: «Ho paura che i miei figli mi dimentichino» – Il video (Di domenica 12 giugno 2022) Il cantante Fedez ha pubblicato su Instagram una serie di stories con gli audio dei suoi colloqui con lo psicologo nel giorno in cui ha scoperto di avere un tumore al pancreas. «Ho paura di morire, ho paura che i miei figli non si ricorderanno neanche di me», dice il marito di Chiara Ferragni. Fedez ha sempre parlato sui social network dell’evoluzione della sua malattia, mostrando anche cerotti e cicatrici. Nell’occasione ha anche pubblicato qualche frase di accompagnamento: «Un solo pensiero riusciva a devastarmi più della paura della morte. Non essere ricordato dai miei figli. Beh, oggi mi chiedo se tutto questo mi sia stato davvero ... Leggi su open.online (Di domenica 12 giugno 2022) Il cantanteha pubblicato suuna serie di stories con glidei suoi colloqui con lo psicologo nel giorno in cui ha scoperto di avere unal pancreas. «Hodi morire, hoche inon si ricorderanno neanche di me», dice il marito di Chiara Ferragni.ha sempre parlato sui social network dell’evoluzionesua malattia, mostrando anche cerotti e cicatrici. Nell’occasione ha anche pubblicato qualche frase di accompagnamento: «Un solo pensiero riusciva a devastarmi piùmorte. Non essere ricordato dai. Beh, oggi mi chiedo se tutto questo mi sia stato davvero ...

