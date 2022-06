Fedez | gli audio con lo psicologo nel giorno della scoperta del tumore | «Sto piangendo di dolore e di gioia»

Pubblicità

naiemzzu : gli audi che ha postato fedez mi hanno messo i brividi. - noblackmail_ : RT @dreamingtom: piangere di domenica mattina per le storie di fedez fatto? gli auguro tutta la felicità di questo mondo - milleuniversi : gli audio della seduta di fedez dallo psicologo quando scoprì di avere il tumore mi hanno distrutta: lui che mostra… - ilfattovideo : Fedez pubblica gli audio dallo psicologo quando ha scoperto di avere un tumore: “Non voglio morire, i miei figli no… - leftsnoopy : RT @repubblica: Fedez e gli audio strazianti degli incontri con lo psicologo: 'Ho paura di morire, i miei figli non mi ricorderanno' https:… -

"Non voglio morire, non voglio morire, i miei figli non si ricorderanno neanche di me". La voce è quella di, l'audio è solo uno di quelli, strazianti, che l'artista ha voluto pubblicare nelle sue stories e che provengono dai colloqui avuti con lo psicologo che lo segue dal momento della scoperta ...condivide su Instagram un audio privato relativo ad una sua seduta dallo psicologo. Al cantanteera appena stato diagnosticato il tumore. Argomenti trattatipubblica su Instagram degli audio dello psicologo post diagnosi di tumoreaveva paura di essere dimenticato dai suoi figli ...Fedez ha pubblicato questa mattina gli audio del colloquio con lo psicologo avuto dopo aver appreso di avere un tumore al pancreas ...In un video postato sui social si vede Fedez utilizzare il misuratore della glicemia: ma non finisce bene. Per Fedez proseguono purtroppo i problemi di salute. Il 33enne ha postato un video su ...