Fedez | gli audio con lo psicologo nel giorno della scoperta del tumore | «Non voglio morire»

Pubblicità

Quellochetutti1 : Fedez pubblica gli audio strazianti della conversazione con lo psicologo quando ha scoperto di avere il tumore Qui… - FrancescaMacali : @Corriere Fedez ti voglio bene ma sta cosa proprio non la capisco, pubblicare uno sfogo ci sta ma gli audio delle s… - BAC4RDl : RT @dreamingtom: piangere di domenica mattina per le storie di fedez fatto? gli auguro tutta la felicità di questo mondo - ehifabs : RT @dreamingtom: piangere di domenica mattina per le storie di fedez fatto? gli auguro tutta la felicità di questo mondo - sar4aaaaaa : RT @_Iride_24: oggi buongiorno con le lacrime ?? Fedez è una persona stupenda ha una famiglia stupenda e gli auguro davvero tutto l'amore d… -

Scrive questosulle sue storie di Instagram per introdure l'ascolto degli audio della seduta fatta con lo specialista nei giorni in cui aveva scoperto di avere un tumore al pancreas. "Oggi mi ...ha spiegato perché oggi, dopo aver vinto la sua battaglia contro il tumore, possa piangere "di gioia e di dolore". " Non so perché oggi ho deciso di riascoltare la seduta fatta dallo psicologo ...Sono le parole, tra i singhiozzi, di Fedez allo psicologo nel giorno in cui ha scoperto ... Con il cuore". Mentre scorrono gli scatti dei piccoli Leone e Vittoria, il rapper parla anche della moglie, ...MILANO. "Non voglio morire, non voglio morire, ho paura che i miei figli non si ricorderanno neanche di me". Sono le parole, tra i singhiozzi, di Fedez allo psicologo nel giorno in cui ha scoperto di ...