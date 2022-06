Fedez dallo psicologo dopo la diagnosi: “Ho paura che i miei figli non si ricordino di me” (Di domenica 12 giugno 2022) Continua il racconto della malattia da parte di Fedez, che nelle ultime ore ha voluto condividere coi suoi followers di Instagram un altro ricordo dell’esperienza vissuta. Il cantante ha ricordato un episodio particolarmente emozionante, in cui lo si scopre messo a nudo con alcune delle paure più profonde dell’uomo. Attraverso alcune stories, il 32enne ricorda infatti la sua seduta dallo psicologo nel giorno in cui ha scoperto di avere un tumore al pancreas. Il racconto della malattia sui social Fedez, 32 anni, mostra la benda che copre la cicatrice dell’operazione. Gli è stato rimosso un tumore al pancreasFedez, sin dall’inizio del percorso medico che lo ha portato all’operazione per la rimozione di un tumore al pancreas, ha sempre voluto condividere via social le emozioni, le paure, le sensazioni ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 12 giugno 2022) Continua il racconto della malattia da parte di, che nelle ultime ore ha voluto condividere coi suoi followers di Instagram un altro ricordo dell’esperienza vissuta. Il cantante ha ricordato un episodio particolarmente emozionante, in cui lo si scopre messo a nudo con alcune delle paure più profonde dell’uomo. Attraverso alcune stories, il 32enne ricorda infatti la sua sedutanel giorno in cui ha scoperto di avere un tumore al pancreas. Il racconto della malattia sui social, 32 anni, mostra la benda che copre la cicatrice dell’operazione. Gli è stato rimosso un tumore al pancreas, sin dall’inizio del percorso medico che lo ha portato all’operazione per la rimozione di un tumore al pancreas, ha sempre voluto condividere via social le emozioni, le paure, le sensazioni ...

