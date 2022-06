Federica Cadei è il nuovo sindaco di Sovere

(Di domenica 12 giugno 2022). Unica lista in corsa eraggiunge il quorum. Cominciano ad arrivare i primi dati dei 17 comuni al voto e aa trionfare è una donna, la prima nella storia del paese, assessore uscente all’istruzione. L’unico avversario da battere, infatti, per la lista ‘Futura’, era il quorum del 40% che è stato raggiunto nella serata di domenica. Con lei, festeggia la sua lista: l’attualeFrancesco Filippini (63 anni, pensionato), l’assessore alla Cultura Silvia Beretta (35 anni, insegnante), il consigliere con delega all’Ambiente Michele Lotta (57 anni, impiegato comunale) e il consigliere Mauro Leoni (60 anni, pensionato). Si aggiungono poi Marcello Baioni (37 anni, ingegnere), Paola Bancale (56 anni, impiegata), Sergio Coronini (49 anni, libero ...

Tutto pronto nella Bergamasca per la tornata elettorale amministrativa del 12 giugno. Si vota in 17 Comuni e sono 35 gli aspiranti sindaci (gli elettori, complessivamente, sono 69.497). Tre i paesi do ...