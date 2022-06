Fariba Tehrani preoccupa i fan | “Sto male ancora” e poi svela il motivo FOTO

Leggi su 361magazine

(Di domenica 12 giugno 2022)con un annuncioi fan: ecco come sta la mamma di Giulia Salemi durante la permanenza a Genovaè l’amatissima mamma di Giulia Salemi. Le due donne hanno un legame speciale e l’hanno dimostrato anche in televisione in diverse occasioni.e Giulia oltre ad essere super affiatate hanno partecipato insieme al reality show Pechino Express dove formavano la coppia “Le Persiane”. Lo scorso anno Giulia ha preso parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, mentreè sbarcata in Honduras per partecipare come concorrente nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Mammaè la fan numero uno della sua amata Giulia, in ogni avventura la supporta con dediche speciali e messaggi affettuosi. Leggi anche ...