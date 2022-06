Fan di Emma Marrone si sente male: lei interrompe il concerto e aiuta i soccorsi – VIDEO (Di domenica 12 giugno 2022) Emma Marrone sul palcoscenico di “Una. Nessuna. Centomila” a Campovolo, ha fermato la sua esibizione sulle note di “Ogni volta è così” per soccorrere un fan che si è sentito male mentre si trovava tra le centomila persone presenti. Emma Marrone interrompe il concerto perché un fan si sente male Rimandato per due anni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 12 giugno 2022)sul palcoscenico di “Una. Nessuna. Centomila” a Campovolo, ha fermato la sua esibizione sulle note di “Ogni volta è così” per soccorrere un fan che si è sentitomentre si trovava tra le centomila persone presenti.ilperché un fan siRimandato per due anni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

