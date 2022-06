"Falsato il voto": l'ordine degli avvocati lancia l'allarme a Palermo (Di domenica 12 giugno 2022) Interviene il presidente dell'ordine degli avvocati di Palermo: "Gravità estrema, queste elezioni vanno fermate qui". Il presidente Musumeci chiede urne aperte anche lunedì Leggi su ilgiornale (Di domenica 12 giugno 2022) Interviene il presidente dell'di: "Gravità estrema, queste elezioni vanno fermate qui". Il presidente Musumeci chiede urne aperte anche lunedì

BosioFabrizio : RT @MassimoMerlo1: Tutti quelli che potevano recarsi al seggio solo di mattina e non lo hanno potuto fare per mancanza del presidente che f… - macondo83 : @ledep 1) Se al seggio, si stampa uno scontrino col voto che viene messo nell'urna (in altri sistemi si parte dalla… - MassimoMerlo1 : Tutti quelli che potevano recarsi al seggio solo di mattina e non lo hanno potuto fare per mancanza del presidente… - puscascapo : @dottorbarbieri Che vergogna. Il voto risulta falsato - GiordanoCaf : @emilianoavanti Stiamo vincendo a mani basse. Vedrete però che alla fine inventeranno qualche scusa: si però su Twi… -