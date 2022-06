F1, Toto Wolff: “Dobbiamo pensare a noi stessi, il porpoising fa venire il mal di schiena ai piloti” (Di domenica 12 giugno 2022) Con consistenza. La Mercedes deve fare di necessità virtù in questo Mondiale 2022 di F1. La prestazione della W13 non c’è e quindi l’unico aspetto che sta funzionando finora è stata l’affidabilità dal momento che le due monoposto di Brackley sono sempre giunte al traguardo in questo campionato. Quest’oggi, a Baku (Azerbaijan), sono arrivati due ottimi piazzamenti: il terzo posto di George Russell e il quarto di Lewis Hamilton. La squadra anglo-tedesca ha saputo sfruttare alla perfezione il doppio ko della Ferrari per problemi tecnici e quindi si è potuta fregiare del podio con il più giovane dei due piloti alle spalle delle due Red Bull dell’olandese Max Verstappen e del messicano Sergio Perez. Toto Wolff, via-radio, però si è voluto scusare soprattutto con Hamilton per via della grave criticità del porpoising che non ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Con consistenza. La Mercedes deve fare di necessità virtù in questo Mondiale 2022 di F1. La prestazione della W13 non c’è e quindi l’unico aspetto che sta funzionando finora è stata l’affidabilità dal momento che le due monoposto di Brackley sono sempre giunte al traguardo in questo campionato. Quest’oggi, a Baku (Azerbaijan), sono arrivati due ottimi piazzamenti: il terzo posto di George Russell e il quarto di Lewis Hamilton. La squadra anglo-tedesca ha saputo sfruttare alla perfezione il doppio ko della Ferrari per problemi tecnici e quindi si è potuta fregiare del podio con il più giovane dei duealle spalle delle due Red Bull dell’olandese Max Verstappen e del messicano Sergio Perez., via-radio, però si è voluto scusare soprattutto con Hamilton per via della grave criticità delche non ...

