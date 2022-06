F1 | Sergio Perez n 2 senza esitazioni Anche oggi ha lasciato passare Max Verstappen

Leggi su oasport

(Di domenica 12 giugno 2022)si conferma il numero due perfetto per la Red Bull nella sfida contro la Ferrari per il Mondiale F1 2022. Il messicano ha mostrato ancora una volta di essere pronto a dedicarsi alla causa di Max, vincitore quest’e sempre più leader della graduatoria generale. Il sudamericano ha portato altri punti alla squadra ed a sole due settimane di distanza dall’acuto di Monaco torna sul podio in scia nella graduatoria generale al teammate. L’ex portacolori della Racing Point si colloca ufficialmente al secondo posto del Mondiale, una missione che è stata agevolata dal doppio ritiro del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. La squadra che ha deciso di rinnovarlo ha la certezza di poter giocare a favore del #1 del gruppo, scelto sin dalla prima gara per mantenere il titolo in casa Red ...