F1, non sono Leclerc e Sainz: ritirate anche Haas e Alfa Romeo motorizzate Ferrari (Di domenica 12 giugno 2022) Il motore della Ferrari ha mostrato oggi in quel di Baku tutte le sue lacune. Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno dovuto alzare bandiera bianca dopo meno di 21 passaggi per due problemi distinti alle proprie Power Unit, una situazione spiacevole che permette alla Red Bull di allungare nel Mondiale piloti e costruttori. La situazione non è delle migliori per la casa italiana, un problema che si ripercuote a catena anche ai clienti che nelle prime gare avevano speso parole d’elogio per i miglioramenti rispetto al 2021 ed al 2020. La situazione è cambiata drasticamente, il meccanismo si è interrotto in quel di Barcellona con quel danno che ha costretto al ritiro Leclerc. Il 16 del gruppo ha intrapreso dal Montmelò un vero e proprio incubo che al momento non ha una via d’uscita. la Scuderia dovrà lavorare ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Il motore dellaha mostrato oggi in quel di Baku tutte le sue lacune. Charlese Carloshanno dovuto alzare bandiera bianca dopo meno di 21 passaggi per due problemi distinti alle proprie Power Unit, una situazione spiacevole che permette alla Red Bull di allungare nel Mondiale piloti e costruttori. La situazione non è delle migliori per la casa italiana, un problema che si ripercuote a catenaai clienti che nelle prime gare avevano speso parole d’elogio per i miglioramenti rispetto al 2021 ed al 2020. La situazione è cambiata drasticamente, il meccanismo si è interrotto in quel di Barcellona con quel danno che ha costretto al ritiro. Il 16 del gruppo ha intrapreso dal Montmelò un vero e proprio incubo che al momento non ha una via d’uscita. la Scuderia dovrà lavorare ...

Pubblicità

christianrocca : Diamo 5 notizie a Sergio Romano: 1) le migliaia di persone uccise e torturate dai russi erano russofone; 2) gran p… - Rinaldi_euro : Dato di aprile: diffusione di Repubblica -15,9%. Per ora sono riusciti a convincere i lettori a disertare le edicol… - borghi_claudio : Controllate la tessera elettorale. Se non la trovate o se non ha più spazio per i timbri andate all'ufficio elettor… - eccomiquisonio : @Amaaaaanu Sono tanto dispiaciuta Amamu, troppo da palermitana non lo accetto - ET_Finoallafine : @nico_r2022 Io sto al seggio...non viene nessuno! I pochi che sono passati erano in costume e andavano al mare...… -