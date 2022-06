F1, Max Verstappen: “Fortunato per il ritiro della Ferrari, ma avrei vinto lo stesso!” (Di domenica 12 giugno 2022) Un ottavo round del Mondiale 2022 di F1 che sorride e tanto alla Red Bull e all’olandese Max Verstappen e punisce la Ferrari. La Rossa, che ieri si trovava in pole-position a Baku (Azerbaijan) con il monegasco Charles Leclerc, ha dovuto incassare il doppio ritiro del pilota del Principato e dello spagnolo Carlos Sainz, lasciando pista libera alle due RB18 che hanno dominato la scena senza sforzi eccessivi. Un colpo molto pesante per il campionato, non solo per il passivo subito dalla Rossa, ma anche per la questione legata alla disponibilità dei motori della F1-75. Verstappen, quindi, si è imposto davanti al compagno di squadra, Sergio Perez, e alla Mercedes del britannico George Russell, ancora una volta prontissimo a prendersi quello che la pista gli ha concesso, salendo sul podio con una Mercedes ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Un ottavo round del Mondiale 2022 di F1 che sorride e tanto alla Red Bull e all’olandese Maxe punisce la. La Rossa, che ieri si trovava in pole-position a Baku (Azerbaijan) con il monegasco Charles Leclerc, ha dovuto incassare il doppiodel pilota del Principato e dello spagnolo Carlos Sainz, lasciando pista libera alle due RB18 che hanno dominato la scena senza sforzi eccessivi. Un colpo molto pesante per il campionato, non solo per il passivo subito dalla Rossa, ma anche per la questione legata alla disponibilità dei motoriF1-75., quindi, si è imposto davanti al compagno di squadra, Sergio Perez, e alla Mercedes del britannico George Russell, ancora una volta prontissimo a prendersi quello che la pista gli ha concesso, salendo sul podio con una Mercedes ...

Pubblicità

sweets0vl : RT @mult1formula: ?? MAX VERSTAPPEN VINCE IL GRAN PREMIO DI AZERBAIJAN! ?? Tagliano il traguardo dietro al pilota olandese il compagno di squ… - bmark85 : Max verstappen non è al massimo ma ha vinto 5 gare su 8. Pensa se fosse al massimo - Agenzia_Ansa : Max Verstappen ha vinto il GP dell'Azeirbaijian di Formula 1, ottava gara della stagione 2022. Secondo posto per il… - OA_Sport : #F1 Max Verstappen si gode il successo di Baku, in un GP nero per la Ferrari - DutchLuffy : Ahahahahhahahahahahahahahahah engole o choro. Aqui é MAX VERSTAPPEN ?????? -