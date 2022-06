F1, mal di schiena per Lewis Hamilton. Toto Wolff affranto: “Scusa, è una macchina di m….” – VIDEO (Di domenica 12 giugno 2022) Buon quarto posto, considerando le aspettative della vigilia, per Lewis Hamilton al termine del Gran Premio d’Azerbaijan 2022, ottavo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes, partito 7°, ha superato in pista l’AlphaTauri di Pierre Gasly grazie ad un’ottima strategia guadagnando poi due posizioni per il doppio ritiro della Ferrari. Una gara però molto complicata dal punto di vista fisico per il sette volte campione iridato, che ha fatto molta fatica accusando forti dolori alla schiena a causa del porpoising sulla sua W13 in rettilineo. Toto Wolff, team principal Mercedes, si è infatti Scusato con il suo pilota a fine gara via radio definendo la macchina una “scatola di m…” Di seguito il VIDEO del team radio di ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Buon quarto posto, considerando le aspettative della vigilia, peral termine del Gran Premio d’Azerbaijan 2022, ottavo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il britannico della Mercedes, partito 7°, ha superato in pista l’AlphaTauri di Pierre Gasly grazie ad un’ottima strategia guadagnando poi due posizioni per il doppio ritiro della Ferrari. Una gara però molto complicata dal punto di vista fisico per il sette volte campione iridato, che ha fatto molta fatica accusando forti dolori allaa causa del porpoising sulla sua W13 in rettilineo., team principal Mercedes, si è infattito con il suo pilota a fine gara via radio definendo launa “scatola di m…” Di seguito ildel team radio di ...

