(Di domenica 12 giugno 2022) “Il nostro obiettivo era quello di tornare ad essere competitivi. Per questo dobbiamo concentrarci su questo e non dobbiamo pensare di dover vincere il campionato. Un conto è avere una macchina forte, un altro è vincere un”. Erano state queste ledel Team PrincipalFerrari, Mattia, in un’intervista concessa alla BBC alla vigilia del weekend del GP di Azerbaijan, ottavo round del2022 di F1. Ebbene, l’andamentodomenica di gara è stato in qualche modo in linea con ledello stesso, visto l’esito infausto per il Cavallino Rampante. Il doppio ritiro delle due Rosse del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz ha posto l’accento sull’attuale ...

F1, le parole "profetiche" di Binotto: "Il Mondiale non è l'obiettivo". Una presa d'atto della forza della Red Bull "Il nostro obiettivo era quello di tornare ad essere competitivi. Per questo dobbiamo concentrarci su questo e non dobbiamo pensare di dover vincere il campionato. Un conto è avere una macchina forte, ...