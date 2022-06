F1 in tv, orari gara TV8 in chiaro e Sky: programma GP Azerbaijan 2022 (Di domenica 12 giugno 2022) Siamo giunti al grande giorno del Gran Premio dell’Azerbaijan, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Sul velocissimo tracciato cittadino di Baku, posizionato sulle sponde del Mar Caspio, ci attende una domenica tutta da vivere, con una gara che si annuncia come sempre vibrante e imprevedibile, con mille variabili che potrebbero entrare in scena, su tutte le Safety Car. LA DIRETTA LIVE DEL GP DI Azerbaijan 2022 DI F1 DALE 13.00 La curiosità maggiore della gara azera è che, nei cinque precedenti, solamente in due occasioni chi ha vinto era scattato dalla pole position, per cui tutto sarà rimesso in gioco oggi dalle ore 13.00 italiane (le ore 15.00 locali). Davanti a tutti scatterà il solito Charles Leclerc, autore di un giro sensazionale nella Q3 di ieri. Al suo fianco il ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Siamo giunti al grande giorno del Gran Premio dell’, ottavo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Sul velocissimo tracciato cittadino di Baku, posizionato sulle sponde del Mar Caspio, ci attende una domenica tutta da vivere, con unache si annuncia come sempre vibrante e imprevedibile, con mille variabili che potrebbero entrare in scena, su tutte le Safety Car. LA DIRETTA LIVE DEL GP DIDI F1 DALE 13.00 La curiosità maggiore dellaazera è che, nei cinque precedenti, solamente in due occasioni chi ha vinto era scattato dalla pole position, per cui tutto sarà rimesso in gioco oggi dalle ore 13.00 italiane (le ore 15.00 locali). Davanti a tutti scatterà il solito Charles Leclerc, autore di un giro sensazionale nella Q3 di ieri. Al suo fianco il ...

