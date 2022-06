F1, George Russell lancia l’allarme sulla pericolosità del porpoising, ma per il Circus si è in assestamento (Di domenica 12 giugno 2022) Sicurezza o tirare acqua al proprio mulino? Forse entrambe le cose. Il GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1, non è stato solo quello del trionfo di Red Bull e dell’amarezza per la Ferrari, visto il doppio ritiro del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. A tenere banco, infatti, è stato anche il problema del porpoising che sul circuito cittadino di Baku ha ripreso a farsi sentire. Il fenomeno del pompaggio aerodinamico ha riguardato in particolare la Mercedes, vettura che ne ha sofferto più di tutte. Una situazione tale che entrambi i piloti, specie Lewis Hamilton, abbiano avuto dei contraccolpi dal punto di vista fisico a livello della schiena. E’ per questo che il compagno di squadra, George Russell, anche per la sua posizione in rappresentanza dei piloti nel Circus, abbia espresso ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Sicurezza o tirare acqua al proprio mulino? Forse entrambe le cose. Il GP di Azerbaijan, ottavo round del Mondiale 2022 di F1, non è stato solo quello del trionfo di Red Bull e dell’amarezza per la Ferrari, visto il doppio ritiro del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. A tenere banco, infatti, è stato anche il problema delche sul circuito cittadino di Baku ha ripreso a farsi sentire. Il fenomeno del pompaggio aerodinamico ha riguardato in particolare la Mercedes, vettura che ne ha sofferto più di tutte. Una situazione tale che entrambi i piloti, specie Lewis Hamilton, abbiano avuto dei contraccolpi dal punto di vista fisico a livello della schiena. E’ per questo che il compagno di squadra,, anche per la sua posizione in rappresentanza dei piloti nel, abbia espresso ...

Pubblicità

OA_Sport : #F1 Russell si lamenta del porpoising, ritenuto pericoloso per la salute dei piloti: il Circus replica, facendo cap… - martii7_ : non è colpa di george russell se la ferrari ha problemi di affidabilità E COMUNQUE È L'UNICO A ESSERE STATO TRA I P… - MarilandTorino : RT @Agenzia_Ansa: Max Verstappen ha vinto il GP dell'Azeirbaijian di Formula 1, ottava gara della stagione 2022. Secondo posto per il suo c… - infoitsport : F1, George Russell, che stoffa! Sempre top5 con la Mercedes e costantemente davanti a Hamilton! - rnaudmeunier : RT @automotorinews: ??? #F1, a Baku sorridono #Mercedes e George #Russell ??? Le sue parole dopo la gara: 'Bisogna arrivare fino alla fine p… -