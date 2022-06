F 1 | Gp Azerbaijan Russell ' Non era facile | c' era tanto saltellamento'

(Di domenica 12 giugno 2022) "Felicissimo per come è andata", dice il pilota Mercedes, 3° a Baku BAKU () - "Bisogna spingere fino alla fine per fare un risultato del genere. Devo ringraziare tutti in fabbrica che hanno ...

Pubblicità

FormulaPassion : #F1 | In classifica Verstappen ha 21 punti di vantaggio su Perez e 34 su Leclerc. Russell allunga su Sainz per la q… - RadioTadino : RT @SkyTG24: Formula 1, Gp Azerbaijan: a Baku vince Verstappen davanti a Perez e Russell. Flop Ferrari - FormulaPassion : #F1 | A Baku trionfa Verstappen davanti a Perez. Terzo Russell, quarto Hamilton, disastro Ferrari con due ritiri le… - CronacheA4Ruote : ?? BANDIERA A SCACCHI ?? Terminato il GP dell'Azerbaijan con doppietta Red Bull! Podio completato dal regolarista Rus… -

... 12 giugno 2022 - Disastro Ferrari al Gp di2022 di Formula 1 , vinto da Max Verstappen ...8. Infligge un'altra sconfitta al capitano Hamilton. La consistenza di questo giovanotto si ...L'olandese della Red Bull si impone davanti al compagno di squadra, il messicano Sergio Perez e all'inglese della Mercedes George. Giornata nera per la Ferrari che incassa un doppio ritiro: ...Verstappen e Perez festeggiano la vittoria al Gp di Azerbaijan (Ansa) Baku ... Speriamo non si stufi. Russell 8. Infligge un’altra sconfitta al capitano Hamilton. La consistenza di questo giovanotto ...'Felicissimo per come è andata', dice il pilota Mercedes, 3° a Baku BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) - 'Bisogna spingere fino alla fine per fare ...