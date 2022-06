Exit poll, Genova e Palermo verso il centrodestra già al primo turno. A Verona Tommasi a sorpresa davanti a Sboarina e Tosi. Lo spoglio delle 14. Il flop del referendum, affluenza più bassa di sempre (Di domenica 12 giugno 2022) Il voto per cinque referendum sulla Giustizia e per il rinnovo di 971 Comuni tra cui 4 capoluoghi di regione. Ballottaggio a Parma e Catanzaro. A Palermo caos per i presidenti di seggio mancanti. Lamorgese: «Fatto gravissimo, Procura valuterà» Leggi su lastampa (Di domenica 12 giugno 2022) Il voto per cinquesulla Giustizia e per il rinnovo di 971 Comuni tra cui 4 capoluoghi di regione. Ballottaggio a Parma e Catanzaro. Acaos per i presidenti di seggio mancanti. Lamorgese: «Fatto gravissimo, Procura valuterà»

