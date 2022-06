Exit poll: Bucci, Lagalla e Biondi (centrodestra) avanti a Genova, Palermo e L’Aquila. Tommasi (centrosinistra) a Verona (Di domenica 12 giugno 2022) A Genova Bucci (centrodestra) 50%-54%, Dello Strologo (centrosinistra) 37%-41%. A Verona Tommasi (centrosinistra) 39%-43%, Sboarina (Lega, Fdi) 28%-32%, Tosi (Forza Italia) 25%-29%. A l'Aquila Biondi (centrodestra) 48%-52%, Pezzopane (centrosinistra) 24%-27%. A Parma Guerra (centrosinistra) 39%-43%, Vignali (centrodestra) 19%-23%. A Palermo Lagalla (centrodestra) 39%-43%, Miceli (centrosinistra) 37%-41%. Leggi su ilsole24ore (Di domenica 12 giugno 2022) A) 50%-54%, Dello Strologo () 37%-41%. A) 39%-43%, Sboarina (Lega, Fdi) 28%-32%, Tosi (Forza Italia) 25%-29%. A l'Aquila) 48%-52%, Pezzopane () 24%-27%. A Parma Guerra () 39%-43%, Vignali () 19%-23%. A) 39%-43%, Miceli () 37%-41%.

