Ex ristoranti McDonald's in Russia cambiano nome e diventano "Vkousno i totchka": logo e quando aprono i nuovi fast food (Di domenica 12 giugno 2022) Ex ristoranti McDonald's in Russia riaprono cambiando nome e diventano "Vkousno i totchka": tutti i dettagli sull'iniziativa. In seguito allo scoppio della guerra in Ucraina e alle sanzioni emanate dall'Occidente contro Mosca, molte aziende – soprattutto statunitensi – hanno lasciato la Federazione Russa. È il caso, ad esempio, di McDonald's, che ha abbandonato il Paese a distanza di tre decenni dall'apertura del primo punto vendita. Dopo la chiusura della propria catena di fast food, ...

