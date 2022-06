Etna, nuova bocca e nuova colata lavica (Di domenica 12 giugno 2022) Catania – L’Etna continua a dare spettacolo. Una nuova bocca effusiva si è aperta a circa quota 1.900 metri sull’Etna, vicino al sistema di fratture nella parete settentrionale della desertica Valle del Bove, in zona Serracozzo, la stessa in cui se ne era già creata una lo scorso 7 giugno.La colata emessa appare scarsamente alimentata e il flusso lavico si è espanso per poche decine di metri.E’ quanto emerge da osservazioni dell’Istituto nazionale di geofisca e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania.Nel corso della giornata è continuata, con energia variabile, l’attività effusiva prodotta dalle bocche apertesi il 29 maggio ad una quota tra 2.900-2.750 metri e l’attività esplosiva al Cratere di Sud-Est. L’ampiezza media del tremore vulcanico non mostra variazioni ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 12 giugno 2022) Catania – L’continua a dare spettacolo. Unaeffusiva si è aperta a circa quota 1.900 metri sull’, vicino al sistema di fratture nella parete settentrionale della desertica Valle del Bove, in zona Serracozzo, la stessa in cui se ne era già creata una lo scorso 7 giugno.Laemessa appare scarsamente alimentata e il flusso lavico si è espanso per poche decine di metri.E’ quanto emerge da osservazioni dell’Istituto nazionale di geofisca e vulcanologia, Osservatorio etneo, di Catania.Nel corso della giornata è continuata, con energia variabile, l’attività effusiva prodotta dalle bocche apertesi il 29 maggio ad una quota tra 2.900-2.750 metri e l’attività esplosiva al Cratere di Sud-Est. L’ampiezza media del tremore vulcanico non mostra variazioni ...

