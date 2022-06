Esami di maturità, no di Zingaretti alle mascherine: ‘È una cattiveria. Chiederò al Governo di liberare i ragazzi’ (Di domenica 12 giugno 2022) Esame di maturità con le mascherine. Nonostante la decisione sia arrivata solamente pochi giorni fa, le polemiche non si sono fatte attendere. Degno di nota l’appunto avanzato dal presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, che si è detto contrario all’utilizzo dei dispositivi di protezione per i maturandi. mascherine Ffp2 alla maturità: la sentenza del Tar Ma facciamo un attimo un passo indietro. Come avevamo spiegato pochi giorni fa in un altro articolo, la decisione di indossare le mascherine — di tipo Ffp2 all’esame di maturità — è frutto di una sentenza che il Tar ha depositato lo lo scorso 8 giugno. Con essa il tribunale amministrativo ha respinto un ricorso del Codacons, il quale — a sua volta e con ‘alla mano’ l’ordinanza del Ministero della Salute del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 giugno 2022) Esame dicon le. Nonostante la decisione sia arrivata solamente pochi giorni fa, le polemiche non si sono fatte attendere. Degno di nota l’appunto avanzato dal presidente della Regione Lazio, Nicola, che si è detto contrario all’utilizzo dei dispositivi di protezione per i maturandi.Ffp2 alla: la sentenza del Tar Ma facciamo un attimo un passo indietro. Come avevamo spiegato pochi giorni fa in un altro articolo, la decisione di indossare le— di tipo Ffp2 all’esame di— è frutto di una sentenza che il Tar ha depositato lo lo scorso 8 giugno. Con essa il tribunale amministrativo ha respinto un ricorso del Codacons, il quale — a sua volta e con ‘alla mano’ l’ordinanza del Ministero della Salute del ...

