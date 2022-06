Emilia Romagna-Tennis Cup: tanto azzurro in tabellone (Di domenica 12 giugno 2022) Sono 10 gli azzurri al via nel tabellone principale del ricco Challenger in terra romagnola: si tratta di Bonadio, Cecchinato, Nardi, Mager, Zeppieri, Agamenone, Cobolli, Caruso, Giannessi e Passaro. A guidare il seeding è l'argentino Coria. Altri 8 Tennisti italiani sono in gara nelle qualificazioni Leggi su federtennis (Di domenica 12 giugno 2022) Sono 10 gli azzurri al via nelprincipale del ricco Challenger in terra romagnola: si tratta di Bonadio, Cecchinato, Nardi, Mager, Zeppieri, Agamenone, Cobolli, Caruso, Giannessi e Passaro. A guidare il seeding è l'argentino Coria. Altri 8ti italiani sono in gara nelle qualificazioni

