Elodie madrina del Roma Pride 2022 | «Tutti meritiamo gli stessi diritti»

(Di domenica 12 giugno 2022) La cantante, di fucsia vestita, ha aperto il corteo che ha conquistato le strade della Capitale: «Anche se faccio musica leggera, non significa che non tenga molto al mio impegno sociale e politico», ha detto, poi la frecciatina a Matteo Salvini

Pubblicità

RaiNews : La performance della madrina Elodie sul carro del Roma Pride #RomaPride @Roma_Pride - Tiziana1301 : RT @VanityFairIt: La cantante, di fucsia vestita, ha aperto il corteo che ha conquistato le strade della Capitale: «Anche se faccio musica… - VanityFairIt : La cantante, di fucsia vestita, ha aperto il corteo che ha conquistato le strade della Capitale: «Anche se faccio m… - irenben1 : RT @oggisettimanale: Al #Pride di Roma, incanta l’esibizione della madrina ?@Elodiedipa?. ?? - marcoprat : RT @oggisettimanale: Al #Pride di Roma, incanta l’esibizione della madrina ?@Elodiedipa?. ?? -

, regina e mattatrice Tutto questo con una vera ed incontrastata '- Queen' :. La cantante sul carro vicino al Colosseo ha fatto ballare i presenti con il suo singolo '...La regina del Pride romano è statadella manifestazione, che ha animato la sfilata con le sue canzoni e arrivata sul carro vicino al Colosseo ha fatto ballare i presenti con il suo singolo 'Bagno a mezzanotte'. 'Sono ...In occasione del RomaPride la cantante Elodie lascia senza fiato l'Italia con un vestitino viola strepitoso: curve in mostra e niente intimo per lei.(LaPresse) - Al Roma Pride 2022 la madrina è Elodie. La cantante capitolina ha sfilato su un carro, acclamata dalle migliaia di partecipanti al corteo che chiede diritti per la comunità. Lo slogan di ...