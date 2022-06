Elizabeth Gaskell | meglio l’oscurità della fama volgare

Pubblicità

EmmaAvignano : Qui per informarvi,ancora una volta,che il titolo scelto dal book club è “Nord e Sud” di Elizabeth Gaskell,un class… - EmmaAvignano : @salutiebRaci1 Il libro è 'Nord e Sud'di Elizabeth Gaskell. È un classico,ma finisce bene tranquilla. ?? - EmmaAvignano : 'Nord e Sud' di Elizabeth Gaskell. Scrittice della seconda metà dell'Ottocento. Ahimè troppo sottovalutata. E'una s… -

la Repubblica

Nove anni dopo, anchetorna sull'argomento con l'opera La strega Lois ; infine, nel 1893 Mary Eleanor Wilkins Freeman scrive Giles Corey , con protagonista proprio un' imputata . A ...Non è una biografia "romanzata", come si usa oggi: è una biografia e basta, come si usava nell'Ottocento, però d'autore, anzi "d'autrice"... Una scrittrice,(1810 - 1865) racconta la vita di un'altra scrittrice, Charlotte Brontë (1816 - 1855), e lo fa ricorrendo a fonti quasi di prima mano, recandosi sui luoghi principali della sua ... La vita straordinaria di Charlotte Brontë nella biografia di Elizabeth Gaskell