Elezioni Palermo, caos seggi: mancano presidenti, 50 sezioni ancora chiuse (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – mancano decine di presidenti di seggio a Palermo – dove è in corso il voto per le Elezioni amministrative – e almeno cinquanta seggi sono ancora chiusi, nonostante si voti dalle 7 di questa mattina. E’ caos in diverse sezioni. La Prefettura sta lavorando per trovare una soluzione. “Questa mattina avrei voluto esercitare il mio diritto al voto – racconta all’Adnkronos Paola Maranzano – ma non è stato possibile perché arrivata al seggio, presso la scuola di via Bologni nel quartier Boccadifalco ci hanno detto che la sezione 375 era chiusa perché mancava il presidente. Sono nel pallone perché non sanno come risolvere questa situazione. E’ passata più di un’ora e ancora il ... Leggi su italiasera (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) –decine didio a– dove è in corso il voto per leamministrative – e almeno cinquantasonochiusi, nonostante si voti dalle 7 di questa mattina. E’in diverse. La Prefettura sta lavorando per trovare una soluzione. “Questa mattina avrei voluto esercitare il mio diritto al voto – racconta all’Adnkronos Paola Maranzano – ma non è stato possibile perché arrivata alo, presso la scuola di via Bologni nel quartier Boccadifalco ci hanno detto che la sezione 375 era chiusa perché mancava il presidente. Sono nel pallone perché non sanno come risolvere questa situazione. E’ passata più di un’ora eil ...

