Elezioni legislative in Francia, verso nuovo record astensione: alle 17 affluenza al 39%, ancora in calo rispetto a 5 anni fa (Di domenica 12 giugno 2022) La Francia al voto per rinnovare il Parlamento. Dopo la rielezione di Emmanuel Macron, la maggioranza presidenziale affronta l’esame che determinerà gli equilibri dei prossimi anni. E il primo segnale chiaro, a urne ancora aperte, è la bassissima affluenza: alle 17 si è fermata al 39,42% ed è di 1,33 punti più bassa rispetto a quella del 2017. I dati confermano il calo già segnalato alle 12 (affluenza al 18,43% e -0,8% rispetto a cinque anni fa). Il sistema elettorale francese per l’elezione dei parlamentari è maggioritario a doppio turno su collegi uninominali. L’obiettivo di Macron e della sua coalizione Ensemble è quello di ottenere almeno 289 seggi per avere la maggioranza assoluta ed essere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Laal voto per rinnovare il Parlamento. Dopo la rielezione di Emmanuel Macron, la maggioranza presidenziale affronta l’esame che determinerà gli equilibri dei prossimi. E il primo segnale chiaro, a urneaperte, è la bassissima17 si è fermata al 39,42% ed è di 1,33 punti più bassaa quella del 2017. I dati confermano ilgià segnalato12 (al 18,43% e -0,8%a cinquefa). Il sistema elettorale francese per l’elezione dei parlamentari è maggioritario a doppio turno su collegi uninominali. L’obiettivo di Macron e della sua coalizione Ensemble è quello di ottenere almeno 289 seggi per avere la maggioranza assoluta ed essere ...

