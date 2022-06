Elezioni legislative Francia 2022, astensione oltre il 52% (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – Elezioni legislative in Francia, ‘vince l’astensione’. Secondo le ultime stime al primo turno il tasso sarebbe stimato al 52,8% dalle proiezioni Ipsos per France 24. Si tratterebbe di un record assoluto per le politiche francesi. PROIEZIONI – Testa a testa al primo turno delle Elezioni legislative in Francia tra ‘Ensemble!’, il partito del presidente Emmanuel Macron e la coalizione di sinistra Nupes, che dalle proiezioni Ipsos per France24 avrebbero conquistato il 25,2% delle preferenze ciascuno. Terzo posto per il Rassemblement National di Marine Le Pen, al 18,9%. MELENCHON – Jean-Luc Mélenchon ritiene che il partito del presidente Emmanuel Macron “sia battuto e sconfitto” al primo turno delle Elezioni legislative. ... Leggi su italiasera (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) –in, ‘vince l’’. Secondo le ultime stime al primo turno il tasso sarebbe stimato al 52,8% dalle proiezioni Ipsos per France 24. Si tratterebbe di un record assoluto per le politiche francesi. PROIEZIONI – Testa a testa al primo turno delleintra ‘Ensemble!’, il partito del presidente Emmanuel Macron e la coalizione di sinistra Nupes, che dalle proiezioni Ipsos per France24 avrebbero conquistato il 25,2% delle preferenze ciascuno. Terzo posto per il Rassemblement National di Marine Le Pen, al 18,9%. MELENCHON – Jean-Luc Mélenchon ritiene che il partito del presidente Emmanuel Macron “sia battuto e sconfitto” al primo turno delle. ...

