Elezioni comunali: oggi al voto per eleggere cinquanta sindaci in Puglia ELENCO In tutta Italia consultazione per cinque referendum (Di domenica 12 giugno 2022) Si vota oggi dalle 7 alle 23 in tutta Italia per cinque referendum sulla giustizia. In 981 Comuni Italiani fra cui cinquanta pugliesi si vota, sempre dalle 7 alle 23, anche per le Elezioni amministrative. Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, è la dicitura. Riguarda, fra le cinquanta amministrazioni comunali di Puglia, anche due città capoluogo (Taranto e Barletta) ed altri sedici Comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti, in cui dunque si potrebbe andare al ballottaggio il 26 giugno in caso di mancato superamento del 50 per cento da parte di alcun candidato sindaco. Il voto delle persone in isolamento per corona virus può avvenire a domicilio, ... Leggi su noinotizie (Di domenica 12 giugno 2022) Si votadalle 7 alle 23 inpersulla giustizia. In 981 Comunini fra cuipugliesi si vota, sempre dalle 7 alle 23, anche per leamministrative. Elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, è la dicitura. Riguarda, fra leamministrazionidi, anche due città capoluogo (Taranto e Barletta) ed altri sedici Comuni con popolazione superiore ai quindicimila abitanti, in cui dunque si potrebbe andare al ballottaggio il 26 giugno in caso di mancato superamento del 50 per cento da parte di alcun candidato sindaco. Ildelle persone in isolamento per corona virus può avvenire a domicilio, ...

