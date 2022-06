Elezioni comunali 2022 e referendum | diretta voto Affluenza ore 19 | referendum 12 | 4% | comunali 41 | 7% Caos seggi a Palermo

(Di domenica 12 giugno 2022) Si sono aperti alle 7 ielettorali per ilper lee per i. I municipi in cui si apriranno isono in tutto 971, per un numero complessivo di elettori che...

Pubblicità

GrimoldiPaolo : Alla faccia di democrazia e volontà popolare... I media di regime consigliano di non votare al referendum (ci pensa… - petergomezblog : Referendum, flop affluenza: alle 12 è tra 5 e 6%. Il fronte referendario sulla giustizia verso il flop. Alle Comuna… - ZanAlessandro : “Alla cortese attenzione del Capofamiglia” L’intestazione delle lettere spedite dalla Lega a #Verona per le elezion… - rep_parma : Elezioni Comunali a Parma: alle 19 affluenza al 36,79% [aggiornamento delle 19:35] - QuiNewsElba : Elezioni comunali all'#Elba, affluenza alle 19 nei Comuni di Campo nell'Elba, Marciana Marina e Porto Azzurro… -

Seggi elettorali aperti per il voto per lee per i referendum . I municipi in cui si vota sono in tutto 971, per un numero complessivo di elettori che sfiora quota 9 milioni. Il dato definitivo dell'affluenza alle ore 12 per ......in calo alleamministrative. È il primo bilancio del voto odierno (dalle ore 7 alle ore 23) per i cinque quesiti referendari sulla giustizia e per il rinnovo di sindaci e consigli...PALERMO – Un disabile in carrozzina, Giuseppe Brancato, stamane ha impiegato tre ore prima di votare per le elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Caccamo. “Ho votato solo perché ...TTI I VIDEO - I municipi chiamati al voto sono in tutto 971, per un numero complessivo di elettori che sfiora quota 9 milioni. In mattinata caos a Palermo per la mancanza di una cinquantina di preside ...